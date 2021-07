Das Fahrzeug eines 36-jährigen Autofahrers geriet am Donnerstag in den Fokus der Germersheimer Polizei. Die Beamten erkannten an den vorderen Seitenscheiben eine auffällig dunkle Folierung. Bei der anschließenden Kontrolle äußerte der Fahrer, nicht gewusst zu haben, dass diese Verdunklung der Scheiben nicht erlaubt ist. Auf ihn kam dennoch eine entsprechende Verwarnung zu. Außerdem musste er die Folierung entfernen.