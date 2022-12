Eine 19-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in Schwegenheim einen Verkehrsunfall verursacht, weil sie durch die vereiste Frontscheibe keine ausreichende Sicht hatte. In der Kleinfeldstraße kam sie laut Polizei von der Fahrbahn ab und stieß mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wer sein Fahrzeug im Winter im Freien parke, müsse am nächsten Morgen mit vereisten Scheiben rechnen, warnt die Polizei. Wenn es morgens mal wieder schnell gehen müsse, machten sich einige Autofahrer das Enteisen der Scheibe einfach und kratzten lediglich ein „Guckloch“ frei. Die Straßenverkehrsordnung schreibe jedoch beim Führen eines Kraftfahrzeuges eine uneingeschränkte Sicht durch sämtliche Scheiben vor. „Wer nicht alle Scheiben von Eis befreit, muss mit einem Bußgeld rechnen, da er durch die eingeschränkte Sicht das Unfallrisiko erheblich erhöht“, so die Polizei.