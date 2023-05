Am Dienstag zwischen 5.40 und 15.30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter zwei Scheiben eines an einem Waldweg entlang der L538 zwischen Westheim und Bellheim abgestellten PKW ein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro, schätzt die Polizei.

Weiter wurde am Dienstag zwischen 6.40 Uhr und 16.15 Uhr eine Scheibe eines in der Johanniterstraße in Zeiskam abgestellten Autos eingeschlagen. Den Sachschaden schätzt die Polizei hier auf etwa 250 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus den PKW entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.