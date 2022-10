WÖRTH. Die Diskussion um die Verlagerung von Sportstätten entwickelt sich aus Sicht von Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) zunehmend zur Provinzposse. Nitsche reagiert auf ein Schreiben der Opposition, in dem an der Finanzierbarkeit des Schauffele-Projekts gezweifelt wird.

„Die Herren Ritter und Weber von der CDU und Herr Weiß von der FWG kritisieren die 2018 erhobenen Kostenschätzungen zur Verlagerung der Sportstätten. Dabei übersehen sie, dass die damalige Kostenschätzung selbstverständlich entsprechend der zwischenzeitlichen Baukostensteigerungen überholt ist“, schreibt Nitsche in einer Stellungnahme. Erforderlich sei daher eine aktualisierte Kostenberechnung. Doch einen entsprechen Beschluss zur Durchführung dieser Kostenberechnung hätten CDU und Freie Wähler in der jüngsten Stadtratssitzung verweigert.

„Die Argumentation ist schlicht absurd: Man fordert aktualisierte und belastbare Zahlen, verweigert aber die Beauftragung eines Planungsbüros mit der Erhebung dieser Zahlen. Ich vermag da nur noch eine Provinzposse zu erkennen“, so Nitsche. Wie anders, fragt der Bürgermeister, solle die Verwaltung den Gremien Zahlen vorlegen, wenn nicht durch eine seriöse Kostenberechnung? „Es wird nun versucht, eine Begründung zu konstruieren, und den aus politischer Motivation erfolgten Projektstopp damit zu rechtfertigen“, kritisiert Nitsche.

„Niederlage für den überparteilichen Konsens“

„Ohne Fachplaner können die Vereine mit meinen MitarbeiterInnen und mir noch beliebig viele Runden zusammensitzen – doch das wird keine belastbaren Zahlen erbringen. Hierzu braucht es zwingend den Auftrag an externe Fachplanungsbüros, ohne deren Expertise wir nicht weiter kommen.“ Nitsche bewertet den Vorgang nicht als persönliche Niederlage, sondern „als Niederlage für den überparteilichen Konsens“, den er 2018 nach anderthalb Jahren Diskussion mit allen Parteien und allen betroffenen Vereinen und Moderation durch zwei externe Fachbüros erzielt habe. In diesem Kompromiss habe insbesondere die CDU erhebliche Zugeständnisse erhalten. „Ich habe mich strikt an den einstimmigen Grundsatzbeschluss gehalten und diesen auftragsgemäß als Verwaltungschef umgesetzt“, betont der Bürgemeister.