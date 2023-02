Seit der Ramsar-Zertifizierung des deutsch-französischen Schutzgebietes Oberrhein/Rhin supérieur im Jahr 2008 beteiligt sich das Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört mit besonderen Führungsangeboten, der Mitorganisation einer alljährlichen Oberrhein-Fachtagung und anderen Angeboten am „Welttag der Feuchtgebiete“. Aus diesem Anlass veranstaltet das Naturschutzzentrum am Donnerstag, 2. Februar, ab 18.30 Uhr auch zum dritten Mal einen Ramsar-Kinoabend im Karlsruher Filmtheater „Schauburg“ (Marienstraße 10).

Gezeigt wird der Film „Wetlands – die Erbschaft von Luc Hoffmann“. Der Schweizer Biologe und Humanist Dr. Hans Lukas Hoffmann, ein Enkel des Gründers der Roche Holding, gründete 1954 die Forschungsstation „Tour du Valat“ in der Camargue, war Gründungsmitglied und langjähriger Vizepräsident des WWF und veröffentlichte etwa 20 ornithologische Bücher. Nach der Filmvorführung in der „Schauburg“ steht der Schweizer Biologe Tobias Salathé, zeitweise Weggefährte von Luc Hoffmann und zuletzt Europakoordinator im Sekretariat der Ramsar-Konvention in Genf, für ein Gespräch zur Verfügung.

Die Ramsar-Konvention zum Schutz der Feuchtgebiete ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der vor 51 Jahren n der iranischen Stadt Ramsar geschlossen werden. In Deutschland sind 35 Feuchtgebiete mit einer Fläche von insgesamt knapp 870 000 Hektar erfasst. Der Eintritt zum Filmabend kostet acht Euro (unter 18 Jahren frei). Tickets online bei der „Schauburg“.