Mit der „Sommerschule RLP“ haben das rheinland-pfälzische Bildungsministerium und die Schulbehörden gemeinsam mit den Kommunen, Schulen, Hochschulen und verschiedenen Bildungsträgern ein freiwilliges pädagogisches Angebot für Schüler von der ersten bis zur achten Klasse erarbeitet, das erstmals in den Sommerferien anläuft. In den letzten beiden Ferienwochen wird es in Schulgebäuden der Städte und Verbandsgemeinden drei Stunden Unterricht pro Tag geben. Dieser wird angeleitet von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärtern, Lehrkräften und pädagogischem Personal, pensionierten Lehrkräften sowie älteren Schülern, die dafür vorher geschult werden. „Nachdem viele Schülerinnen und Schüler bedingt durch die Corona-Pandemie über längere Zeiträume nicht an einem regulären Unterricht teilnehmen konnten, bin ich sehr froh, dass es dieses Angebot gibt“, sagt Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile (CDU). Dadurch könnten die Schüler möglichst fit und vorbereitet in der neue Schuljahr 2020/21 starten.