Zur 950-Jahr-Feier des Wörther Ortsbezirks Schaidt 1996 hat Erhard Kuntz einen Fassboden aus Eichenholz gestaltet. 30 Jahre später gibt es dafür einen Ehrenplatz.

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde Schaidt auf einer Urkunde stammt von 1046. Ob sich schon vorher Menschen dort ansiedelten, kann bisher nicht nachgewiesen werden. 1046 aber schenkte Kaiser Heinrich III. den Ort „Spirgesceid“ dem Hochstift Speyer. Das ist urkundlich belegt, und deshalb nahm der heutige Ortsbezirk Schaidt es 1996 zum Anlass für seine 950-Jahr-Feier.

Für Erhard Kuntz war das eine besondere Herausforderung. Wegen seiner Heimatverbundenheit, die er auch im Vereinsleben, vor allem im Fanfaren- und Spielmannszug, zum Ausdruck brachte, wollte er zum Dorfjubiläum etwas Außergewöhnliches beitragen. Kuntz hatte erst mit 50 Jahren seine Leidenschaft für die Holzbearbeitung entdeckt und sich das Schnitzen selbst beigebracht. Nach und nach schuf er mehrere Kunstwerke. Zum Dorfjubiläum gestaltete er in vielen Arbeitsstunden einen Fassboden aus Eichenholz. Auf ihm zu erkennen sind das Bürgerhaus, die Kirche St. Leo, die zwei Ortsnamen und die Jahreszahlen. Auch der Salier-Kaiser Heinrich III., der das Hochstift Speyer beschenkte, wurde dargestellt.

Platz im neuen Gesundheitszentrum

Der Fassboden bekam schon 1996 viel Aufmerksamkeit, doch in den folgenden Jahren wurde er nur im privaten Anwesen von Kuntz in der Speckstraße aufbewahrt. Mehrfach gab es Gespräche mit dem langjährigen Ortsvorsteher Kurt Geörger (SPD), der vorgeschlagen hatte, das Kunstwerk der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch nichts erschien so richtig passend. Jetzt aber fand sich ein Ehrenplatz dafür im Eingangsbereich des neuen Gesundheitszentrums am westlichen Ortseingang. Dessen Hauptgebäude betreten alle, die etwa in die Therapiebereiche wollen oder ins neue Café und Restaurant.

Eigentümer Artur Ziegler gefiel die Idee, denn schon bei der Wahl des Namens für das neue Restaurant wurde an die Schaidter Geschichte gedacht und es „Zehn46“ genannt. Wert dort einkehrt, wird zunächst dem geschnitzten Eichenfass-Boden von Kuntz begegnen. Es wurde kürzlich im Beisein mehrerer Gäste enthüllt. Geörger, der Ziegler die Idee vorgeschlagen hatte, freute sich darüber, mit dem Standort auch dem Holzschnitzer einen Wunsch erfüllt zu haben.

Kuntz: Werk hat schönen Platz

Der 89-jährige Kuntz, der mit Familienangehörigen gekommen war, berichtete über die Entstehung des Fassbodens. Jetzt habe das Werk einen schönen Platz gefunden, sagte Kuntz, ehe er mit dem Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU), Geörger und Ziegler den Fassboden enthüllte. Glückwünsche gab es auch vom stellvertretenden Ortsvorsteher Matthias Guckert (CDU) und vom Vorsitzenden des Kulturrings Schaidt, Thomas Kirschenmann.