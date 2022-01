Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Samstag mutwillig den Zaun eines Schafgeheges in der Nähe der Badener Straße in Karlsruhe-Durlach. Ein aufmerksamer Passant alarmierte am Samstagnacht gegen 23 Uhr die Polizei, als er dort ein streunendes Schaf sah. Die Beamten des Polizeireviers Durlach brachten das entlaufene Tier wohlbehalten zurück zu seiner Herde, wo sie feststellten, dass das Gehege offenbar absichtlich demoliert worden war. In der Vergangenheit ist es bereits mehrfach zu gleichartigen Fällen gekommen. Zeugen, die im Bereich Durlach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721-49070 zu melden.