Am Montag konnte die Störung in der Elektronik des Schwimmparks Bellheim, die bei dem Gewitter in der Nacht zum Sonntag infolge einer Überlastung aufgetreten war, behoben werden. Das teilte am Montagabend Verbandsbürgermeister Gerald Job mit. Und: „Nachdem die Freigabe der Elektrofachfirma vorlag, kann der Badebetrieb am Dienstagmorgen wieder aufgenommen werden.“ Das Bad hatte nach zweijähriger Sanierungspause infolge von zwei Wasserrohrbrüchen erst am Samstag vor acht Tagen wieder seine Pforten geöffnet.