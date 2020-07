Der Schaden am Dach des Verbindungsbaus zwischen Tulla-Schule und -Halle ärgert Bürgermeister Marcus Schaile. In den Abend- oder Nachtstunden von Montag auf Dienstag kam es zu einem Vandalismusschaden am Vordach der Gottfried-Tulla-Schule Sondernheim. „Wie man auf die absurde Idee kommen kann, einen handballgroßen Stein einige Hundert Meter zu transportieren, nur um damit sinnlos und von blinder Zerstörungswut getrieben ein Dach einzuschlagen, entzieht sich mir vollkommen“, sagt Bürgermeister Marcus Schaile gleichermaßen bestürzt und verärgert, nachdem er von dem Sachschaden in Kenntnis gesetzt worden war.

Schaile weiter: „So etwas darf man sich als Stadt nicht gefallen lassen.“ Daher habe er beschlossen, „auf die Ergreifung des Schädigers oder der Schädigerin eine Belohnung auszusetzen.“ Die Stadt Germersheim lobt eine Belohnung von 500 Euro auf Hinweise aus, die zur Identifizierung des Täters oder der Täterin führen. Hinweise nimmt Helena Falter per E-Mail (hfalter@germersheim.eu) oder unter 07274/960-201 entgegen. Auch die Polizei bittet um Hinweise unter 07274 9580.