Im Schützenpfad soll ebenso wie in der Hoppelgasse künftig eine Einbahnstraßenregelung eingeführt werden. Die wird nun in einem Verkehrsversuch erprobt.

Die erste Phase des Verkehrsversuchs beginnt am Montag, 20. April und dauert bis Sonntag, 14. Juni. Hierbei wird der Schützenpfad von der Alten Mühlgasse kommend Richtung St. Diethard-Straße/Waldstraße zur Einbahnstraße. Radfahrer können die Einbahnstraße auch in Gegenrichtung befahren. Das Parken wird wie bisher nur Fahrtrichtung rechterhand zugelassen.

Die Phase 2 beginnt am Montag, 15. Juni, und dauert bis Sonntag, 9. August. Hier wird zusätzlich ein verkehrsberuhigter Bereich eingeführt. Da dabei Parken nur in Parkboxen erlaubt ist, werden dafür solche eingerichtet. Auch dies gilt ausschließlich in Fahrtrichtung rechterhand. Bisher schon war Parken nur auf einer Seite der Straße erlaubt, obwohl sie in beide Richtungen befahrbar war.

Verkehrsentlastung und -beruhigung

Bei einer Befragung der Anwohner im Frühjahr vergangenen Jahres, die eine Rücklaufquote von siebzig Prozent hatte, zeigte sich rund drei Viertel der Befragten mit der aktuellen Verkehrssituation unzufrieden. Ebenso viele hatten von Verkehrsproblemen in der Vergangenheit berichtet. Eine Umwandlung in eine Einbahnstraße hatte etwa die Hälfte befürwortet, nur 14 Prozent hatten sich dagegen ausgesprochen. Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit wurden überwiegend positiv eingeschätzt. Eine Einschränkung der Mobilität sah die Mehrheit nicht. Die derzeitigen Parkmöglichkeiten empfand rund die Hälfte als unzureichend.

Der jetzige Verkehrsversuch zielt auf eine erhebliche Verkehrsentlastung und Verkehrsberuhigung des Quartiers ab. Er soll verkehrsgefährdenden Verhaltensweisen motorisierter Verkehrsteilnehmer entgegenwirken. Der Versuch wird mit Verkehrsmessungen und Kontrollen begleitet. Anwohner und Bürger werden danach noch einmal um ihre Eindrücke gebeten, auch können Anregungen, Wünsche und Hinweise zum Verkehrsversuch geäußert werden. Die Straßenverkehrsbehörde wird hierzu noch einen Fragebogen veröffentlichen. Nach Abschluss der Versuchsphase werden die Eingaben ausgewertet und fließen in den Prozess mit ein.