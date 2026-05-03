Der Schock sitzt noch immer tief: Nachdem auf Kater Stuy geschossen worden war, ist der Täter weiterhin nicht ermittelt.

Doch inmitten der Sorge um das Tier und der Fassungslosigkeit über die Tat erlebt die Familie Tchich-Berger auch etwas, das Mut macht. Drei Projektile waren im Körper des acht Jahre alten Katers gefunden worden, nachdem er schwer verletzt von seinem Freigang zurückgekehrt war. Die Kriminalpolizei Landau ermittelt seitdem wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, bislang jedoch ohne konkrete Spur. Für Stuys Familie bleibt die Hoffnung, dass der oder die Verantwortlichen doch noch zur Rechenschaft gezogen werden.

Gleichzeitig richtet sich der Blick nach vorne. „Stuy geht es inzwischen den Umständen entsprechend gut“, sagt Christiane Tchich-Berger. Die Wunden heilen, auch wenn sie weiterhin täglich versorgt werden müssen. Nach Wochen zwischen Bangen und Hoffen ist jede kleine Verbesserung für die Familie ein Stück Erleichterung, zumal eine weitere Operation finanziell nicht gestemmt werden kann.

Eine ganz besondere Wendung nahm die Geschichte nach der Veröffentlichung des ersten Artikels: RHEINPFALZ-Leser Richard Johann meldete sich bei der Familie und packte kurzerhand selbst mit an. Einen ganzen Tag lang half er, den Balkon der Wohnung mit einem Netz zu sichern und das völlig unentgeltlich. Für die Familie ist das mehr als nur praktische Hilfe. „Wir sind so dankbar“, sagt die Hördterin. Dank dieser Unterstützung kann Stuy nun wieder sicher an die frische Luft, ohne erneut in Gefahr zu geraten. Wer die Familie in dieser schwierigen Situation ebenfalls unterstützen möchte, kann sich an die Redaktion wenden. Diese vermittelt auf Wunsch den Kontakt.