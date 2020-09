WÖRTH. Vor einem Jahr ist die Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth mit einem besonderen Schulprojekt an die Öffentlichkeit getreten und hat als Schule den im Rahmen eines Unterrichtsprojektes entstandenen Schülerroman „Container 16 – gefangen in einer kleinen Welt“ vorgestellt.

Lehrer Reinhard Kehr hatte mit den Schülern seines Leistungskurses Deutsch einen Schülerroman geschrieben, der jugendspezifische Probleme thematisiert hat. Dieses außergewöhnliche und Aufsehen erregende Projekt war schließlich für den Jugend-Engagement-Preis der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz nominiert worden und gehörte 2020 zu den Preisträgern. Damit wurde das Projekt auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert, der nun im Herbst vergeben wird. Hier werden durch eine Jury Hauptpreisträger in fünf Kategorien gewählt. Darüber hinaus haben alle Projekte die Möglichkeit den „Publikumspreis“ zu erringen, der für die zahlenmäßig größte Stimmenabgabe für ein Projekt vergeben wird. Die Preisverleihung findet am 3. Dezember in Berlin statt.

Gesellschaftliche Probleme werden sichtbar

Das Romanprojekt „Container 16 – Gefangen in einer kleinen Welt“ thematisiert verschiedene Aspekte gesellschaftlicher Relevanz. Der homosexuelle Protagonist Andreas lebt in einem schwierigen Elternhaus. Sein Vater ist alkoholkrank und gewalttätig. In der Schule erlebt Andreas Mobbing und gerät immer tiefer in eine Abwärtspirale, die droht in eine extreme Gewalttat zu münden. Mit dem Roman verfolgen die Jungautoren (17 Jahre) das Ziel, gesellschaftliche Problemfragen wie schwieriges Elternhaus, Alkoholismus, Mobbing, psychische und physische Gewalt einem breiten Leserpublikum zu präsentieren. Die Leser sollen zur Reflexion angeregt werden und vor allem Schülern, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, sollen Auswege aufgezeigt werden.