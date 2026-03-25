Im Kreis Germersheim werden auch im Schuljahr 2026/2027 die Schülerbeförderungstickets online beantragt. Eltern, deren Kinder in eine weiterführende Schule im Landkreis wechseln, steht dafür das Eingabeportal www.kreis-germersheim.de/fahrkarte zur Verfügung. Dort können auch benötigte Unterlagen beigefügt werden. Ein Infobrief über das Verfahren liegt nach Angaben der Kreisverwaltung an den Schulen bereit und ist auf der Kreishomepage eingestellt. Falls Eltern keine Möglichkeit haben, Anhänge einzuscannen, können sie diese direkt an die Kreisverwaltung senden oder an der weiterführenden Schule abgeben. Nach erfolgreicher Antragstellung erhalten Nutzer eine Bestätigungsmail. Fehlt ein Internetzugang, ist der Antrag auch per Post möglich; die Unterlagen sind bei der Kreisverwaltung erhältlich. Schüler, die keine kreiseigene Schule, sondern weiterführende Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße, in Landau oder in Speyer besuchen, müssen sich bei der jeweilige Kommune registrieren.