Tariferhöhungen, Inflation und höhere Sachkosten zwingen die Stadt, die Eltern stärker an den Betreuungskosten an Grundschulen zu beteiligen.

Die Stadt passt die Elternbeiträge für die Betreuung vor und nach dem Unterricht an. Begründet wird der Schritt mit gestiegenen Personal-, Sach- und Energiekosten sowie höheren Aufwendungen für Organisation und Verwaltung. Ziel ist eine sozial vertretbare Beteiligung der Eltern – nicht die vollständige Kostendeckung, betont die Verwaltung.

Ein Betrag für Frühbetreuung

Künftig zahlen Eltern für die Frühbetreuung an allen drei Schulen einheitlich 25 Euro pro Monat. Für die Spätbetreuung gelten je nach Betreuungsdauer unterschiedliche Beträge: An der Geschwister-Scholl-Schule (12.05 bis 13 Uhr) werden 27,50 Euro pro Monat fällig. An der Eduard-Orth-Schule (12 bis 13.15 Uhr) beträgt der Monatsbeitrag 37,50 Euro. An der Gottfried-Tulla-Schule wird die Spätbetreuung in zwei Zeitfenstern angeboten (12 bis 13.30 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr); für jedes Zeitfenster sind 45 Euro pro Monat vorgesehen. Die Beiträge unterscheiden sich damit entsprechend der jeweiligen Betreuungszeiten.

Planung vereinfacht

Die Beiträge werden als feste Monatsbeträge erhoben und gelten jeweils von Beginn bis Ende des Schuljahres. Die Verwaltung betont, dass ein einheitlicher Festbetrag die Planung für Familien und Verwaltung vereinfacht und den Aufwand reduziert, da die regelmäßige Teilnahme von montags bis freitags unabhängig von einzelnen Nutzungstagen abgedeckt ist.

Start nach Sommerferien

Bislang lagen die Elternbeiträge bei 10 Euro pro Monat für Früh- und Spätbetreuung sowie für die Hausaufgabenbetreuung an der Gottfried-Tulla-Schule. Nach Einschätzung des Schulträgers stehen diese Sätze nicht mehr im Verhältnis zu den tatsächlichen Aufwendungen. Neben allgemeinen Preissteigerungen wirken sich auch tarifliche Entwicklungen und laufende Betriebskosten auf die Finanzierung aus. Die neue Regelung gilt ab dem Schuljahr 2026/2027. Der Stadtrat hat einstimmig zugestimmt.