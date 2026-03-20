Im Wettbewerb mit Gymnasien und Gesamtschulen geraten die Realschulen ins Hintertreffen.

Das Gymnasium in Rheinzabern geht ins zweite Jahr seines Bestehens. Schon beim Start waren die Schülerzahlen gut. Im nächsten Schuljahr sind sie mehr als das. 140 Kinder haben sich für das jüngste Gymnasium im Land angemeldet. Die Zahlen liegen damit über dem Plan. Das Gymnasium ist perspektivisch auf vier Klassen pro Jahrgang ausgelegt. Im Schuljahr 2026/27 werden es fünf sein. Und das, obwohl klar ist, dass die Kinder noch einige Jahre, bis der Neubau steht, in Containern unterrichtet werden. Die Tatsache wirkt offenbar, nicht wie oft angenommen, abschreckend auf die Eltern.

Bedenken, die einige politische Akteure wegen des Standorts Rheinzabern hatten, sind zumindest mit Blick auf die Anmeldezahlen aus dem Weg geräumt. Die erhoffte Auswirkung, den Ansturm vor allem auf das Europa-Gymnasium in Wörth zu bremsen, ist schnell eingetreten. Bei den vier Integrierten Gesamtschulen im Kreis haben nicht alle Kinder, die das wollten, einen Platz bekommen. Sie mussten woanders hin. Auch diese Schülerströme ordnen sich durch das Rheinzaberner Gymnasium neu.

Der Trend zum Abitur hält also an oder nimmt sogar zu. Der Druck auf die Realschulen wächst. Hier zeigt sich eine wachsenden Unwucht. Die Politik im Kreis wird sich dieser Entwicklung stellen müssen.