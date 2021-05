Das Homeschooling ist eine Baustelle. Es hakt an der unzuverlässigen Technik, am digitalen Wissen mancher Lehrer, an der Motivation der Schüler. Das sagen Schülervertreter im Kreis. Die Schulen gäben ihr Bestes, aber die Noten für die Politik sind verheerend. Am Mittwoch beraten Bund und Länder, wie es weitergeht.

„Bei den Videokonferenzen gibt es täglich Probleme“, erzählt Nelly Fasch. Die 16-Jährige besucht die zehnte Klasse des Europa-Gymnasiums Wörth (EGW). Das Gymnasium nutzt dafür „Big Blue Button“, das vom Land empfohlene Konferenzsystem für Schulen. Bis zu sieben Mal trifft sich ihre Klasse in der Woche online. Die Ton- und Bildqualität sei oft schlecht, die Server überlastet. „Am meisten hakt es an Funktionsweisen von Programmen“, sagt auch Erik Jäger über das Homeschooling. Eine Erfahrung, die beide im Austausch mit anderen Schülern gemacht haben. Nelly und Erik sind in die Schülervertretung (SV) des Kreises delegiert. Aber die Technik sei nicht das einzige Problem.

Selbstdisziplin gefordert

Viele Schüler sind zu Hause von anderen Dingen abgelenkt, meint Erik. Der 17-Jährige geht in die elfte Klasse der IGS Rheinzabern. „Das Gehirn kommt nicht so zum Laufen wie in der Schule.“ Hinzu komme das Problem „die Motivation zu finden, das Zeug selbst zu erarbeiten“, sagt er. „Klar, wir können alle gemütlich in Jogginghose dasitzen, aber am Ende muss man es halt doch ernst nehmen. Es geht um die Zukunft eines jeden.“

Was vom Stoff hängenbleibt, komme daher auch auf den Schüler selbst an und wie er generell mit Schule umgeht. „Ob er aufmerksam ist und gut mitmacht oder nur das Nötigste macht.“ Nicht jeder, der zu Konferenzen eingeloggt ist, arbeite mit. Nelly sieht das genauso: „Man muss selbstdiszipliniert sein. Es gibt Schüler, die machen nur das, was sie abgeben müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es da später enorme Probleme bei einigen geben wird.“ Generell werde beim Homeschooling „viel weniger Stoff vermittelt, als wenn man in der Schule wäre“, so ihr Eindruck. Wissen bleibe auf der Strecke.

Politik ignoriert Ängste

Dann ist da noch die Lehrerseite. Gerade am Anfang des Fernunterrichts hätten viele Schwierigkeiten gehabt, „das richtige Maß zu finden“, sagt Erik. Einige hätten viel zu wenig, andere viel zu viele Arbeitsaufträge verteilt, erzählen beide. Manche Lehrer machen Videokonferenzen, andere gar nicht. Einigen fehle es einfach an digitalem Wissen.

Ihren Lehrern stellen Nelly und Erik überwiegend ein gutes Zeugnis aus – vor allem denen, die sich auch mal außerhalb des Fachs Zeit zum Reden nehmen. „30 Minuten nur mal ein bisschen quatschen, wie es uns geht“ – das findet Erik Jäger wichtig. Besonders für Jugendliche, „die Motivation brauchen oder Angst vor der Situation und davor haben, dass sie die Schule nicht schaffen“.

Kritik übt der Elftklässler, der auch in der Schülerlandesvertretung ist, vor allem an der Bildungspolitik der letzten Monate. Versprechen in die Digitalisierung zu investieren, seien nicht ausreichend eingelöst worden, sagt er. Während „Firmen Summen in Milliardenhöhe zugeschoben bekommen haben“, sollten die Schüler „die Fenster aufmachen“ und mussten sich täglich Gesundheitsrisiken aussetzen. Traurig und dreist sei das.

„Wir waren zu lange in der Schule“, blickt er auf das Spätjahr im so genannten Regelbetrieb zurück. Das Infektionsrisiko und die Angst das Virus mit nach Hause zu nehmen, hatten viele Kinder damals ständig im Hinterkopf. Er möchte nicht alles schlecht reden und wisse, dass Entscheidungsträger aktuell schwierige Abwägungen treffen müssen. Dennoch: „Schule sollte ein Ort sein, wo Jugendliche ohne Angst lernen können. Das wurde von der Politik ignoriert. Das geht nicht.“

Entscheidungen abgewälzt

Anstatt dass jedes Land im Bildungsföderalismus sein eigenes Süppchen beim Krisenmanagement kocht, hätte der Bund jede Schule mit ordentlichen Programmen ausrüsten sollen. Zudem seien viele Entscheidungen den Schulen in die Schuhe geschoben worden, sagt der Schülerdelegierte.

Die IGS arbeitet beim digitalen Unterricht mit der Microsoft-Teams-Software. „Das funktioniert wunderbar“, sagt Erik. Eine Aussage, die man von anderen Schulen auch hört. Wegen datenschutzrechtlicher Bedenken darf dieses System allerdings nur noch bis zu den Sommerferien genutzt werden. Bei dem Schülervertreter löst das Kopfschütteln aus: „Never change a running System.“ Ein Tool, das sich bewährt habe, sollte man nicht aufgeben.

Auch die Ausstattung mit Hardware wie Notebooks und Tablets lasse zu wünschen übrig. Das Land hat zwar Geräte für bedürftige Schüler bereitgestellt. Das geht Erik aber nicht weit genug: Jeder Schüler in Deutschland sollte – ähnlich wie bei Büchern – die Möglichkeit auf Lernmittelfreiheit und Ausleihe bekommen, meint er. Welche Note er dem Homeschooling geben würde? „Auf schulischer Ebene würde ich eine 2 geben“, antwortet Erik Jäger. „Auf Bundesebene und dafür, wie viel die Politik für die Digitalisierung gemacht hat, würde ich eine glatte 5 drücken. Das ist echt noch sehr mangelhaft.“

Lehrer antworten schnell

Von Mitschülern der IGS höre er selten Beschwerden „um das Digitale herum oder über fehlende Unterstützung der Lehrer, berichtet der Oberstufensprecher. Er habe zwar nicht täglich Videokonferenzen nach Stundenplan. „Aber man kann wunderbar mit den Aufgaben arbeiten“ und von den meisten Lehrern komme innerhalb einer halben Stunde Antwort auf Nachfragen. Dass sie von Oberstuflern selbstständigeres Lernen als von Jüngeren erwarten, findet der 17-Jährige richtig. Auch Nelly Fasch verteilt Lob für Lehrer und die Schulleitung des EGW. Als Schülervertreterin kriege sie mit, „dass die richtig viel Stress haben“. Neben dem Konferenzsystem BBB („da gibt es noch Luft nach oben“) nutzt das Gymnasium die landeseigene Lernplattform Moodle. Die laufe mittlerweile rund, erzählt sie.

Beide Kreis-SV-Mitglieder hoffen, dass die Schulen nach dem 14. Februar mit geteilten Klassen und Wechselunterricht starten. So wie es nach dem harten Lockdown im Frühjahr war. „Ich fand es schön, dass ich alle zwei Wochen jemanden gesehen habe, der nicht bei mir im Haushalt wohnt“, sagt Nelly Fasch. Denn selbst das beste virtuelle Klassenzimmer kann soziale Distanz nicht überbrücken.

Zur Sache: „Unterricht nicht 1:1 in Konferenzen verlagern“

Lehrer sollen Video-Übertragungen effizient und sparsam einsetzen

Das vom Land betriebene Videokonferenzsystem Big Blue Button laufe nach „vorübergehenden Einschränkungen“ zu Beginn des Fernunterrichts stabil. Das teilte das Pädagogische Landesinstitut (PL) auf dem rheinland-pfälzischen Bildungsserver (www.bildung-rp.de) nach knapp drei Wochen Homeschooling im Januar mit. Rund 30.000 der 40.000 Lehrer in Rheinland-Pfalz haben sich dafür registriert. Bis zu 245.000 Nutzer arbeiten täglich damit.

Auch die landeseigene Lernplattform Moodle, die zum Schulstart massiv überlastet und Ziel von Hackerangriffen war, läuft laut PL mittlerweile „flüssig bis schnell – dies natürlich immer auch der jeweils eigenen Internetleitung entsprechend“. Täglich sind zwischen 550 und 630 Schulen darauf aktiv. IT-Experten arbeiten weiterhin daran, Schwachstellen zu beheben und das System zu optimieren.

Wie gut die Systeme funktionieren, hänge von der „kompetenten und verantwortungsvollen Nutzung“ der Lehrer ab. Darauf hatte das Landesinstitut die Schulen zum Start des Fernunterrichts hingewiesen. „Auf den ersten Blick sind Videokonferenzen das einfachste Mittel, um den Präsenzunterricht zu ersetzen“, heißt es in dem Schreiben, das auf dem rheinland-pfälzischen Bildungsserver veröffentlicht ist. Allerdings belaste das die Internet- und Serverkapazitäten viel stärker als textbasierte Foren. „Deshalb kann und sollte der Unterricht (...) in seiner gewohnten Form vom Klassenraum nicht einfach 1:1 in Videokonferenzen verlagert werden.“ Die Schulen sollen stattdessen Lernsituationen schaffen, in denen die Kinder „eigenständig und in ihrem Tempo“ unabhängig von schnellen Internetverbindungen mit Materialien arbeiten können. „Asynchrones Lernen“ wird das genannt. Für Videokonferenzen und die Arbeit mit Lernplattformen sollen Lehrer auch den Nachmittag nutzen. Konkrete Empfehlungen für Konferenzen: Grundschüler sollen alle zwei Tage mit dem Lehrer (alternativ per E-Mail) in Kontakt stehen. In weiterführenden Schulen sollten Videokonferenzen pro Woche auf drei mal 30 Minuten in Hauptfächern und auf 1 mal 30 Minuten in Nebenfächern reduziert werden. Auf Bildübertragung der Schüler sollte verzichtet werden. naf