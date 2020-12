Rund 180 Teilnehmer fanden sich im Dezember 1970 zum vorweihnachtlichen „Tag der Alten“ wie der heute so genannte „Senioren-Nachmittag“ damals offiziell noch hieß, in der Germersheimer Stadthalle ein. Das Rahmenprogramm der Veranstaltung war dabei von Schülern der Germersheimer Schulen gestaltet worden. „Die Jugend hat sich spontan und ehrlich unter Verzicht auf ihre Freizeit zur Verfügung gestellt. Die Einstellung der Jugend darf man nicht an der Länge ihrer Haare messen“, hieß es dazu weitblickend in einem Pressebericht.