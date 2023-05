Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Großteil der Schüler im Landkreis kann laut einer Studie nicht sicher oder gar nicht schwimmen. Das soll sich ändern. Der Kreis will eine halbe Million Euro in die Hand nehmen und den Schwimmunterricht fördern. Ein Beschluss fehlt zwar noch, aber der Tenor vorab ist durchweg positiv.

Landrat Fritz Brechtel und Martin Brandl (beide CDU) sagten in der Kreisausschusssitzung am Montag in Kandel, dass dies ein Leuchtturm-Projekt im Land wäre, wenn nicht sogar im Bund. Auch aus