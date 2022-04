An der Realschule plus wurden in diesen Tagen die Schulpausen genutzt, um von Lehrkräften und Schülern selbst gebackene Muffins zu verkaufen. Der Erlös dieser Aktion, einschließlich einer Spende des Fördervereins sowie einer Aktion der Schülervertretung am Valentinstag, in Höhe von insgesamt 310 EURO, kommt Flüchtlingen aus der Ukraine zugute.

Die mit viel Phantasie und handwerklichem Können hergestellten und reichlich verzierten Backwaren, fanden bei den Schülerinnen und Schülern reißenden Absatz. Darunter waren auch Muffins, die mit Lebensmittelfarben blau/gelb, also in den Farben der Ukraine, und mit kleinen Flaggen versehen waren.

Schulleiterin Anette Weber wies darauf hin, dass diese beispielhafte Aktion, auf die die Realschule plus zu Recht stolz sein dürfe, auf Initiative der Lehrerinnen Nadja Krebs und Monika Thomes sowie mit Unterstützung der Schulsprecherinnen Angelina Martin und Medea Bukia zu Stande kam. Die Schule wollte damit ein weiteres Zeichen für den Frieden setzten. Weber weiter: „Auf dem Schulhof der Realschule plus beobachtet man in diesen Zeiten häufig Zeichen des Friedens, der Völkerverständigung und Integration, da hier ganz selbstverständlich Schüler*Innen mit russischer, ukrainischer und georgischer Migrationsgeschichte und viele andere mehr, zusammenstehen, sich austauschen und im Klassenraum gemeinsam lernen.“ Bei diesem Anblick, so Weber, wünsche man sich, dass so manch Erwachsener sich ein Beispiel an den Kindern nähme. Gleichzeitig dankte sie allen, die sich an dieser Hilfs- und Spendenaktion beteiligt hätten.