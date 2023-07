Noch haben die Sommerferien nicht begonnen, und dennoch denkt man in der Grundschule Freckenfeld schon jetzt an das Ende der Herbstferien. Denn spätestens dann müssen die Klassen ihre Ausweichquartiere in Form einer Containeranlage auf dem gegenüberliegenden Bolzplatz besuchen.

Doch der vorübergehende Umzug ist notwendig, beginnen dann doch die umfangreichen Ausbau- und Sanierungsarbeiten an der Grundschule. Sie wurden vom Verbandsgemeinderat zwar schon Ende vergangenen Jahres vergeben. Die Gesamtkosten wurden damals auf rund 3,3 Millionen Euro geschätzt. Doch in dieser Summe nicht enthalten waren die Kosten für den erforderlichen Einbau eines Personenaufzuges, die Um- und Neugestaltung des Schulhofes nach der Sanierungsphase und auch nicht die Kosten für die eingangs erwähnte Containeranlage.

Die schlagen nun mit weiteren Kosten von rund einer Million Euro zu Buche, so dass die Gesamtkosten nach bisherigen Berechnungen bei rund 4,4 Millionen Euro liegen dürften. Und über diese muss der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr in der Aula der Stadthalle Kandel nun entscheiden. Vertreter der „element-5-Architekten“ sowie der „Contega-Ingenieure“ hatten die Baumaßnahme zunächst im Ausschuss für Bau und Verkehr Ende Juni vorgestellt. Nun soll es schnell gehen: Eine Ausschreibung für die Klassenzimmercontainer und die ersten Baugewerke (Abbruch, Rohbau, Gerüst, Dachdecker, Zimmerer, Fensterbau) soll bald erfolgen. Mit den Baumaßnahmen an der Grundschule in der Raiffeisenstraße soll schon im November begonnen werden. Der Abschluss soll Ende Februar 2025 erfolgen. Wenn alles planmäßig verläuft.

Termin

Sitzung des Verbandsgemeinderates Kandel, Donnerstag, 19 Uhr, Aula der Stadthalle Kandel.