Ab dem Schuljahr 2023/24 erhalten alle berechtigten Schülerinnen und Schüler im Kreis das sogenannte Deutschland-Ticket. Der Kreisausschuss hat dies in seiner letzten Sitzung beschlossen. Allerdings gibt es noch Unwägbarkeiten bei der Finanzierung.

Die neue Regelung gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die gemäß dem Schulgesetz förderberechtigt für den Schülertransport sind. Das betrifft im Kreis über 4100 Kinder und Jugendliche.

Beim ÖPNV ist der Landkreis Germersheim Mitglied beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). Bislang wurde der Schülerverkehr im Wesentlichen über die ScoolCards umgesetzt, die über den KVV verwaltet werden.

Mit der Umstellung auf das Deutschland-Ticket kommt auf den Kreis laut Pressemitteilung eine finanzielle Mehrbelastung in Höhe von jährlich rund 74.000 Euro zu – sofern die Ausgleichszahlungen vom Land an die Verkehrsunternehmen in gleicher Höhe wie bislang erfolgen. „Wir haben Ministerpräsidentin Dreyer angeschrieben und hoffen auf ein positives politisches Signal“, schreiben Landrat Fritz Brechtel und Schuldezernent Christoph Buttweiler.

Die AfD hatte im Kreisausschuss gegen die neue Regelung gestimmt. In einer Pressemitteilung verweist der Fraktionsvorsitzende Andreas Wondra auf ein Finanzierungsrisiko von 700.000 Euro, da eine Zuweisung nach dem Landesfinanzausgleichgesetz laut Wondra noch nicht beschieden sei.

Diese Woche diskutiert auch der Landtag auf Antrag der CDU über die finanzielle Unterfinanzierung der Landkreise im ÖPNV durch die Landesregierung. Darauf weist der Landtagsabgeordnete Martin Brandl (CDU) hin. Einige Landkreise und kreisfreien Städte seien bei ihrer lobenswerten Initiative negativ damit überrascht worden, „dass leider aus landesgesetzlichen Gründen mit der Umstellung der Schüler- auf die Deutschlandtickets die dringend benötigte Ausgleichszahlung des Landes entfallen würde“, heißt es im Antrag der CDU. „Das wäre für die rheinland-pfälzischen Kommunen ein weiterer Tiefpunkt der finanziellen Ausstattung bei der Erfüllung von übertragenen Pflichtaufgaben.“

Denn schon allein bei der Schülerbeförderung seien die Zuwendungen in den vergangenen Jahren in relativen Zahlen massiv gesunken, heißt es im Antrag weiter. Während im Jahr 2014 das Land noch 90 Prozent der Kosten der Schülerbeförderung übernommen habe, sei dieser Wert in den vergangenen Jahren auf rund 60 Prozent zurückgegangen.

Die CDU-Fraktion fordert die Landesregierung auf, den Landkreisen und kreisfreien Städte umgehend eine Garantie auszustellen, dass die Ausgleichszahlungen des Landes durch die Umstellung des Schüler- auf das Deutschlandticket nicht reduziert werden, „so dass durch die Umstellung auf das 49-Euro-Ticket dem Landkreis keine erheblichen finanziellen Nachteile entstehen“.