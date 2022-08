Kurz vor den Ferien hatten einige Sechstklässler der IGS Kandel einen besonderen Ausflug: Er ging ins Fernsehstudio, denn die Jugendlichen nahmen am Tigerenten-Club teil.

Zunächst war da ein Anruf des Fernsehsenders: Ob die Schule Interesse hätte, wieder mit einer Klasse am Tigerenten-Club teilzunehmen. Vor über zehn Jahren war die IGS schon einmal bei der bekannten Kindersendung dabei, die SWR und ADR produzieren. Schulleiterin Melanie Müller sagte zu – so kam die 6d ins Fernsehen. Zwar durfte die ganze Klasse ins SWR-Studio nach Baden-Baden mitfahren, aber nur drei Schüler konnten die Spiele gegen das Team vom Albert-Einstein-Gymnasium Frankenthal bestreiten. „Die Auswahl war sehr schwierig. Vorgesehen sind Geschicklichkeits-, Bewegungs-, Reaktionsspiele und bei einigen Spielen braucht man auch ein bisschen Köpfchen“, sagt die begleitende Tutorin Daniela Schilling. „Ich fragte die Schüler, wer überhaupt Interesse habe und wer sich traut, mitzuspielen.“ Am Schluss fiel die Entscheidung auf Nico, Nelly und Aaliyah.

„ Wir waren sehr aufgeregt, denn noch niemand war bisher in einer Fernsehsendung“, erzählt Nelly im RHEINPFALZ-Gespräch. Aaliyah hatte „ein komisches Kribbeln“, während Nico von ein „bisschen Nervosität“ spricht, aber dann, als er im Studio das Mikrofon bekommt „tief entspannt“ war. Den Team-Namen „Frösche“ vergab der SWR. Entsprechend grün waren die T-Shirts für alle Schülerinnen und Schüler.

Stimme bleibt weg

„Direkt zu Beginn der Sendung kam Wettkampfstimmung zwischen uns und dem gegnerischen Team auf, wobei es jederzeit fair zuging“, erzählen die Schüler der Klasse 6d. „Wir hatten eine Menge Spaß, fieberten bei jedem Spiel mit und feuerten unsere drei Mitschüler so sehr an, dass einige kaum noch eine Stimme hatten.“ Es blieb es wohl spannend bis zum letzten Spiel, da beide Schulklassen alles gaben, um den goldenen Tigerenten-Pokal und das Spendengeld für ein Kinderhilfsprojekt des SWR zu gewinnen. Entscheidend für den Sieg war der Rodeo-Ritt auf der berühmten Tigerente.

Marvin, der auch gerne mitgespielt hätte, erzählt noch, dass der Sieger 600 Euro und der Zweite 400 Euro für die Hilfsaktion des SWR „Herzenssache“ erhalten hat. „Unsere zugewiesene Spende geht an die Frauenmilchbank für frühgeborene Kinder in Stuttgart“. Aber keiner der Schüler verrät, wer der Sieger war – auch nicht der RHEINPFALZ. „Wenn Sie wissen möchten, wie das spannende Duell ausging, welche der beiden Klassen am Ende als Sieger von Baden-Baden nach Hause fuhr, dann schalten Sie am 22. Oktober um 10.45 Uhr KIKA ein oder am 23. Oktober um 6 Uhr ARD. Wir versprechen Ihnen: Es wird sich lohnen“, meinten die Schüler und Tutorin Schilling.