Die Schüler der 2. bis 4. Klassen der Grundschule Schaidt haben die Schulhofsmauer in ein farbenfrohes Kunstwerk verwandelt. Gemeinsam mit dem Künstler Andreas Hella bemalten sie die Bilderrahmen, die der Künstler bereits vor einigen Jahren an die Mauer modelliert hatte.

Im Vorfeld der Aktion setzten sich die Kinder im Kunstunterricht intensiv mit ihrem Heimatort Schaidt auseinander. Sie überlegten, was sie mit Schaidt verbindet und welche Bilder ihnen zu ihrem Wohnort einfallen. In klasseninternen Wettbewerben wurden die besten Motive ausgewählt.

Im Vorfeld der Aktion setzten sich die Kinder im Kunstunterricht intensiv mit ihrem Heimatort Schaidt auseinander. Sie überlegten, was sie mit Schaidt verbindet und welche Bilder ihnen zu ihrem Wohnort einfallen. In klasseninternen Wettbewerben wurden die besten Motive ausgewählt, die die Schüler dann mit viel Begeisterung in die bereitgestellten Rahmen malten.

Die entstandenen Gemälde sind vielfältig und spiegeln die Liebe der Schüler zu ihrem Heimatort wider. Vom Schaidter Bürgerhaus über den Schulhof bis hin zum berühmten Gänsefuß zeigen die farbenfrohen Werke die unterschiedlichen Facetten des Ortes.