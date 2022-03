Nach 13 Jahren Schule freuen sich Abiturienten auf ihren Abschlussball. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie werden sie von vorherigen Jahrgängen unterstützt.

Die Vorfreude sei riesig, nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern, berichtet Emma Kimmel. Sie ist Mitglied im Team, das den Abschluss in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rheinzabern organisiert. Zu sehen, dass die vorherigen Jahrgänge mit einer knappen Zeugnisverleihung aus der Schule verabschiedet wurden, stimmte auch die Schüler der darunter liegenden Klassenstufen nachdenklich. „Natürlich bestand die Befürchtung, in der gleichen Situation zu enden“, erklärt die 19-jährige Abiturientin. Weil die Abibälle die letzten zwei Jahre ausgefallen sind, stehen in den Gästelisten am Samstag viele Freunde und Verwandte, die ihre Feier nachholen wollen.

„Das Abendprogramm zu planen war anfangs schwierig, da wir keine Tipps aus den vorherigen Programmen übernehmen konnten“, berichtet Emma. Die Bereitschaft zum Helfen sei dennoch groß. Denn alle wünschen sich einen gelungenen Abschluss ihrer Schulzeit. Insbesondere, nachdem dieser den Abiturienten vorher verwehrt blieb. Trotzdem haben die Schüler die Inzidenz im Blick und wollen kein Risiko eingehen. Zu den Corona-Auflagen gehören ein Sitzplan und ein umfangreiches Hygienekonzept.

Geld ist aus den Vorjahren übrig

Geplant haben die Schüler ihren Abiball in der schuleigenen Sporthalle schon seit vielen Monaten – aber immer unter Vorbehalt. Erst als Lockerungen angekündigt waren, begann die heiße Phase. Letztlich war das ein enges Zeitfenster. Vor allem die Finanzierung des Balls wurde zur Herausforderung. „Da die vorherigen Jahrgänge leider nicht feiern konnten, durften wir auf das Budget der ehemaligen Abiturienten zurückgreifen“, erklärt Emma weiter. Dabei handelt es sich um Geld, das die Jahrgänge zuvor mit Aktionen erwirtschaftet hatten, aber nicht einsetzen konnten. Hinzu kommen die üblichen Einnahmequellen wie ein großer Kuchenverkauf und Sponsoren.

Auch am Europa-Gymnasium in Wörth (EGW) waren sich die Schüler lange nicht im Klaren darüber, ob ihr Ball stattfinden kann. Dabei planen sie die Feier schon seit vergangenem März, erzählt Alina Kuhn. Für die Feier haben die Abiturienten traditionellerweise die Festhalle in Wörth gemietet. Am Abendprogramm ist die ganze Stufe beteiligt. „Zwar ist die Aufregung vor dem Ball zu spüren, aber am meisten freuen wir uns auf die After-Show-Party“, sagt die 19-Jährige. Der Ball am ersten April-Wochenende habe während der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen nochmal für Motivation unter den Schülern gesorgt.