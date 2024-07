Das Schuljahr ist zu Ende. Schüler, die in der Oberstufe weitermachen, müssen ihre Bus- oder Bahn-Fahrkarte selbst bezahlen. Das ist nicht neu, dürfte aber trotzdem einige Eltern überrascht haben. Die Gründe, weshalb die Familien selbst für das Ticket aufkommen müssen.

Tausende junge Menschen pendeln jeden Tag von ihren Wohnorten zu den weiterführenden Schulen im Kreis. Bis zur zehnten Klasse müssen die Familien dafür nichts bezahlen – sofern der Weg länger als vier Kilometer oder besonders gefährlich ist. Die Kosten übernimmt der Schulträger, der Landkreis. Er ist gesetzlich dazu verpflichtet. Vom Land kommen Zuschüsse.

Nach der zehnten Klasse ist in Rheinland-Pfalz die Schulpflicht erfüllt. Damit endet auch für den Landkreis die Pflicht, die Beförderung zu bezahlen. Eltern, deren Kinder weiter zur Schule gehen und beispielsweise Abitur oder Fachhochschulreife machen wollen, müssen selbst in die Tasche greifen. Schüler der so genannten Sekundarstufe II bekommen Kosten nur dann und auch nur teilweise erstattet, wenn – so antwortet die Verwaltung auf Nachfrage – „bestimmte Einkommensgrenzen wie auch bei der Lernmittelfreiheit nicht überschritten werden“. Diese Grenze lege das Land fest. Ein Eigenanteil bleibt bei den Familien. Ausnahmen seien zudem möglich, wenn die Schüler oder die Sorgeberechtigten Sozialleistungen erhalten: Dann werden die Kosten in voller Höhe übernommen.

Für Schüler der Berufsfachschule gilt: „Schulfahrten werden bis Abschluss Klasse 10 übernommen, danach nur mit Bescheid.“ Jugendliche im Berufsvorbereitungsjahr, die den Abschluss der 9. Klasse an einer BBS machen, haben unabhängig vom Einkommen Anspruch auf Beförderung.

Mehrere Tickets zur Auswahl

Schüler bis zur zehnten Klassen im Kreis Germersheim erhalten seit dem jetzt abgelaufenen Schuljahr das Deutschlandticket. Es ist für den Nahverkehr in der ganzen Bundesrepublik gültig. Berechtigt waren rund 4000 Kinder und Jugendliche. Oberstufenschüler können ihre Fahrkarte selbst wählen: Die ScoolCard gilt im Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), kostet 57 Euro im Monat. Kosten fallen für zehn Monate an, gültig ist sie jedoch zwölf. Das Maxx-Ticket für das Gebiet den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) gilt ebenfalls ein Jahr und kostet 55,40 Euro im Monat. Das Deutschlandticket kostet 49 Euro monatlich.

Die Rechtslage für den Schülertransport gilt für ganz Rheinland-Pfalz. Auch Jugendliche, die Oberstufen an IGSen oder Gymnasien in Südliche Weinstraße besuchen, müssen die Fahrkarte selbst zahlen. Betroffene Familien hatten in den vergangenen Wochen die Kündigung des Schülertickets im Briefkasten. Kinder und Jugendliche bis zur zehnten Klasse und sonstige förderberechtigte Schüler erhalten in SÜW im nächsten Schuljahr erstmals das Deutschlandticket.