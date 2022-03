Schüler können ihre Sommerferien in England verbringen. Ziel der Schülerfahrt des Internationalen Austauschdienstes ist die Grafschaft Kent an der südost-englischen Küste. Jeder Teilnehmer kommt in eine englische Gastfamilie, die ihm einen Einblick in die britische Lebensweise ermöglichen wird. Täglicher Sprachunterricht in der örtlichen Schule soll dazu beitragen, die vorhandenen Englischkenntnisse zu erweitern. Und um das Land kennenzulernen, finden laut Veranstalter viele Ausflugsfahrten statt, selbstverständlich auch nach London. Ein Freizeitprogramm rundet den Aufenthalt ab. Teilnehmen können Jungen und Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren. Ein Jahr Schulenglisch sollte vorhanden sein. Ein kostenloses Informationsheft über die Schülerfahrt kann per E-Mail an schueler@austauschdienst.de vom Büro des Austauschdienstes angefordert werden (bitte die Postadresse angeben). rhp