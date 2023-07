Beim Sponsorenlauf der Lina-Sommer-Grundschule am 13. Mai unter dem Motto „Wir laufen für Kinder in Not und für uns“ sammelten die fleißigen Jockgrimer Grundschüler den stolzen Betrag von 22.310,25 Euro.

Anlass des Laufes war das 20-jährige Bestehen der Ganztagsschule, die im Jahr 2003 zusammen mit weiteren Schulen im Landkreis zu den ersten Ganztagsschulen gehörte. Groß war schon die Spannung während des Laufes, und tatsächlich. Nachdem der letzte Sportler angekommen war, war die Schulgemeinschaft 3700 Runden, das sind 2960 Kilometer, gelaufen.

Schon vor dem Startschuss hatte sich die Schülervertretung zusammen mit der Elternvertretung und dem Kollegium gewünscht, die Hälfte des Sponsorengeldes an „Herzenswünsche“ zu spenden. Der bundesweit tätige Verein erfüllt schwer kranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche.

Letzte Woche wurde ein symbolischer Spendenscheck an Renate Geuting, die stellvertretend für den Verein nach Jockgrim kam, übergeben. Mit dem Rest des erlaufenen Geldes wird auf Vorschlag der Schülervertretung eine große Schaukel für den Schulhof angeschafft. Wahrscheinlich bleibt auch noch genügend Geld übrig, um den „Fuhrpark“ der Grundschule zu erweitern und tolle Pausenspiele anzuschaffen.