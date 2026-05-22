Zwei Sechstklässler der IGS Kandel holen den Landessieg in Physik beim Wettbewerb „Jugend forscht“. Ihr Tassen-Experiment wächst zur Mutprobe am Schulgebäude.

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Kandel hat schon einige Erfolge im Wettbewerb „Jugend forscht“ in den Sparten Biologie, Chemie und Arbeitswelt verzeichnet. Jetzt erreichte sie erstmals einen solchen im Fach Physik – und gleich einen Landessieg. Der zwölfjährige Julian Ellenberger aus Freckenfeld (6d) und die elfjährige Zoe Wingerter aus Erlenbach (6a) hatten sich beim Regionalwettbewerb in Bad Kreuznach im Februar für den Landesentscheid in Ingelheim qualifiziert. Dort überzeugten sie die Jury mit ihrer außergewöhnlichen Forschungsarbeit.

Beide Schüler sind in der Talent-AG der IGS aktiv, in der unter dem leitenden Koordinator Helmuth Biernoth Experimente in den Naturwissenschaften gemacht werden. Allerdings haben die beiden Schüler noch gar keinen Physikunterricht. Als sie aber ein bestimmtes Experiment erläutert bekamen, war ihr Interesse besonders geweckt – es wurde zum Ausgangspunkt ihres Projekts. „Eine Tasse wird über eine Schnur mit zwei Unterlegscheiben verbunden. Die Schnur wird über eine Stange gelegt. Lässt man los, dann wickelt sich die Schnur um die Stange – und die Tasse bleibt hängen, anstatt auf den Boden zu fallen“, erzählen die Schüler der RHEINPFALZ. „Jetzt wollten wir wissen, ob dies auch mit einem Menschen möglich wäre und warum dies überhaupt passiert“ – so Julian. „Das wäre für den Wettbewerb „ Jugend forscht“ eine tolle Idee“, meinte dazu ihr Lehrer.

Viele Versuchsreihen

Julian und Zoe gingen dieser Frage nach und untersuchten in zahlreichen Versuchsreihen das optimale Gewichtsverhältnis auf beiden Seiten der Schnur, den besten Startwinkel, um möglichst viele Umwicklungen zu erreichen, und die ideale Startposition der Schnur, um Zusammenstöße zu vermeiden und dennoch genügend Wicklungen zu erzeugen.

„Nach sehr vielen Versuchsreihen haben wir das Ziel erreicht. Allerdings konnten wir noch keinen sicheren Versuchsaufbau für Menschen garantieren, so dass wir mit einem Boxsack arbeiteten, der unser Gewicht zusammen mit Kleidung und Klettergeschirr hatte“, erklären die Schüler. „So konnten sie ihre Hypothesen unter realitätsnahen Bedingungen an unserem Schulgebäude in sechs Meter Höhe testen und erfolgreich durchführen. Darüber hinaus gelang es ihnen, eine physikalische Erklärung für das beobachtete Phänomen zu formulieren und alles in einem Video festzuhalten – ein entscheidender Faktor für ihren Erfolg im Wettbewerb“, freut sich Helmuth Biernoth.

KI um Hilfe gebeten

Das Video und ihre schriftlichen Ausarbeitungen überschrieben sie mit „Das Tassenwunder.“ „Alle Bilder und Videos in unserer Arbeit wurden von uns selbst aufgenommen. Als wir für unsere Erklärung im Internet recherchierten, verstanden wir manche Formeln und Hinweise zu Gravitations-, Reibungs-, Zentrifugal- und Zentripetalkraft nicht. Bei einem KI-Chat baten wir mehrmals darum, uns das einfacher zu erklären, da wir erst elf Jahre seien.“

In der Laudatio der Jury – alles Physiker – beim Regionalentscheid war zu lesen, dass Zoe und Julian mit ihrer Begeisterung die Juroren angesteckt und mit dem Experiment mit einer Tasse die Neugier geweckt haben. Rückschläge wie gerissene Schnüre, Zusammenstöße und Fehlversuche hätten beide analysiert, ausgewertet und in das weitere Projekt einbezogen. „Zoe und Julian zeigen ein sehr intuitives Verständnis für die physikalischen Zusammenhänge und runden dies durch Internetrecherchen und KI-Abfragen ab.“ Ihnen wird ihnen ein überzeugender Vortrag, die Vielzahl an sorgfältig und planmäßig durchgeführten Experimenten und das gezeigte physikalische Wissen bestätigt.

Schüler wollen in „Sendung mit der Maus“

Als Belohnung erhielten Zoe und Julian einen Sonderpreis für Kreativität in der Physik. Teil dieses Sonderpreises ist die Teilnahme am Forscher-Camp in Louisenlund, zu dem der Verein MINT-Talentförderung und die Wilhelm-und-Else-Heraeus-Stiftung einladen.

Die beiden Schüler haben auch bereits einen Brief an die Fernsehsendung „Mit der Maus“ geschrieben und hoffen das Experiment nicht nur mit einem Boxsack, sondern – selbstverständlich unter professioneller Sicherung – auch am eigenen Leib durchführen zu können.