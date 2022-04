In einer Pause setzten Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Bellheim setzten in diesen Tagen ein Zeichen der Solidarität mit den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Sie bildeten auf dem Schulhof ein lebendes Peace-Zeichen, um für den Frieden in der Ukraine einzutreten.

Laut Schulleiterin Anette Weber sind seit Beginn des Krieges sechs geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in die Schulgemeinschaft herzlich aufgenommen worden und nehmen am Unterricht teil.