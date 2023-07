Leicht verletzt wurde ein Schüler einer Schule bei einem Kampf mit einem Mitschüler. Der verletzte Schüler wurde nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebraucht. Die Schlägerei ereignete sich am Dienstagmorgen. Die genauen Umstände sind der Polizei zufolge derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an.