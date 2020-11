Diese Woche wetteifern die Schulteams von der Richard-von-Weizsäcker-Realschule in Germersheim und der Carl-Netter-Realschule in Bühl miteinander um den Sieg beim Tigerenten-Club.

Die Ehrlich Brothers, die Brüder Andreas und Chris, sind Magier der Superlative: Mit ihren Shows begeistern sie Millionen Fans. Den „Tigerenten Club“-Moderatoren Amelie Stiefvatter und Johannes Zenglein erzählen die Zauber-Brüder live von ihrem magischen Leben und präsentieren kleine und große Illusionen. Außerdem gibt es spannende Spiele. Der „Tigerenten Club“ ist am Samstag, 21. November, um 10.45 Uhr als Live-Event bei KiKA zu sehen sowie am Sonntag, 22. November, um 7.05 Uhr in Check Eins, dem Kinderprogramm von Das Erste.

Ab sofort können Zuschauer interaktiv am „Tigerenten Club“ teilnehmen: Auf der neu gestalteten Webseite tigerentenclub.de können sie Fragen ins Studio schicken, Studiogäste herausfordern und das Live-Geschehen beeinflussen. Auch die Magier stellen sich den Fragen der Fans aus dem Live-Blog.