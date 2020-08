Einen fünf- oder sechsstelligen Schaden haben Unbekannte an der Freiauslaufschließe beim Schöpfwerk Sonderheim-Süd verursacht. Die Unbekannten haben die Sicherungseinrichtungen der rechten Schütztafel beidseitig so zerstört, dass die Schütztafel mit einem Eigengewicht von 4,5 Tonnen auf das Bauwerk aufschlug. Da die aktuellen Wasserstände derzeit keine Schadenseinschätzung zulassen, muss die Schütztafel aufwendig mit einem Schwerlastkran geborgen werden und das gesamte Bauwerk trockengelegt werden. Verbandsvorsteher Bürgermeister Reinhard Scherrer hat bei der Staatsanwaltschaft wegen Sachbeschädigung und unerlaubten Eingriff in die Gewässerhaltung Strafanzeige erstattet. Der Entwässerungsband „Obere Rheinniederung“, der die Schöpfwerke von Neuburg bis Germersheim betreibt, wird zur Aufklärung des Sachverhaltes eine Belohnung von 500 Euro für sachdienliche Hinweise aussetzen. Hinweise an die Polizeidienststelle in Germersheim unter 07274-9580 oder an die Geschäftsführung des Verbandes unter 07273 941012.