Die Grenzen zwischen Handwerk, Kunsthandwerk und Kunst scheinen fließend zu sein, wenn Meistersattlerin Jana Sommer und Schuhmacherin Kathrin Hartmann mit Leder arbeiten. Vor den Augen der Besucherinnen und Besucher wird am Thementag „Schönes Leder“ im Hofgut Maxau am Sonntag, 2. Juli, 14 bis 17 Uhr, geschnitten und genäht. So kann die Entstehung von Gürteln, Taschen, Schuhen und Sätteln im Knielinger Museum direkt verfolgt werden. Die beiden geben während der Arbeit Auskunft über Werkstoff, Werkzeuge, Arbeitsprozesse und warum echtes Handwerk noch heute so manche Maschine in den Schatten stellt.