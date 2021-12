Ein streunender Schäferhund flüchtete sich am Donnerstag gegen 6.35 Uhr in Mühlburg vor anrückenden Polizeibeamten in deren Streifenwagen und verweigerte trotz guten Zuredens, diesen wieder zu verlassen. Der Streuner „Wolfi“ war erst kürzlich bei seiner neuen Besitzerin eingezogen und hatte ihr offenbar verschwiegen, dass er Türen allein öffnen kann. Dieses Talent machte sich der Schäferhund zunutze und ging am Donnerstagmorgen alleine auf Entdeckungstour. Als Wolfi die Polizeibeamten herankommen sah, um ihn einzufangen, gab es für ihn nur einen Ausweg: er sprang kurzerhand in den Streifenwagen und nahm ihn in Beschlag. Den Bemühungen der Polizisten, ihn zum Verlassen des Wagens zu bewegen, erwiderte der Vierbeiner mit einem überzeugenden Knurren. Letztlich konnte der Autobesetzer von den erfahrenen Beamten der Polizeihundestaffel davon überzeugt werden, dass der Streifenwagen nicht seine neue Hundehütte sei. „Wolfi“ wurde, nach einem belehrenden Gespräch, der Hundebesitzerin zurückgegeben.