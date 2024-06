Nach fünf Jahren Pausen fand nun wieder ein Festungsschießen auf der Standortschießanlage in Germersheim statt.

Die Neuauflage wies zugleich einige Neuerungen auf: eine Fahrzeug- und eine Waffenschau etwa. Es konnten aber auch Ausrüstungsgegenstände besichtigt werden. Darüber hinaus war ein militärischer Fitnessparcours aufgebaut, der nach Mitteilung des ausrichtenden Luftwaffenausbildungsbataillons den zahlreichen Besuchern einiges abverlangte.

Bevor Soldaten aus Germersheim und Umgebung sowie geladene Zivilisten, Vertreter von Behörden und des öffentlichen Lebens zum Beispiel, aber auch der sogenannten Blaulicht-Organisationen, (Wasserschutz-)Polizei und Feuerwehr, einen Schuss abgaben, stand eine Sicherheitsunterweisung an. Der Wanderpokal des Behördenleiterschießens ging in diesem Jahr an den stellvertretenden Leiter der Hochschule des Bundes in Mannheim, Regierungsdirektor Becker, der auch den Traditionswettbewerb Saustechen gewann. Als bester Einzelschütze konnte sich Oberst a. D. Bertram Steinbrecher aus Lingenfeld den Wanderpokal in diesem Jahr sichern.

Nach der Siegerehrung lud Bataillonskommandeur Oberstleutnant Christoph Kück unter anderem zu einem Vortrag über den beendeten Auftrag des Bataillons ein, das ukrainische Soldaten ausgebildet hat.