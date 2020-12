Die Gestaltungssatzung für die Germersheimer Innenstadt, die Hundesteuersatzung, und eine Regelung zur Vermeidung sogenannter Schottergärten sind Themen der öffentlichen Sitzung des Germersheimer Stadtrates am Donnerstag. 10. Dezember, 18 Uhr, in der Stadthalle. Außerdem auf der Tagesordnung steht die Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2021.

In der neuen Gestaltungssatzung für die Innenstadt geht es unter anderem um Dach- und Fensterformen, die Installation von Solaranlagen, die Farbe der Dachziegel, Breite von Gauben, freigelegtes Fachwerk, Fassadenfarben und Werbeplakate. Die seit 2014 geltende Gestaltungssatzung für die Innenstadt habe sich in der Genehmigungspraxis wegen unscharf formulierter Inhalte als schwierig erwiesen, heißt es in der Begründung für eine neue Satzung. Es habe sich auch herausgestellt, dass die Germersheimer Innenstadt und der Ortskern des Stadtteils Sondernheim nicht über einen Kamm geschert werden könnten. Deshalb seien zwei getrennte Satzungen notwendig (wir berichteten).

Die Zahl der aus Umwelt- und Naturschutzgründen sehr umstrittenen Schottergärten soll so gering wie möglich gehalten werden. Sie seien zwar pflegeleicht und deshalb beliebt, hätten aber als Folgen der Versiegelung negative Auswirkungen zum Beispiel auf die Artenvielfalt der wichtigen Insekten. „Mit der Eindämmung von Schottergärten kann man Insektensterben entgegenwirken“, heißt es bei der städtischen Bauverwaltung. Flächiger Begrünung werde zudem eine temperaturausgleichende Wirkung zugeschrieben und „Grün“ filtere Staub und dämpfe Lärm.

Der geplanten Erhöhung der Hundesteuer hat der Haupt- und Finanzausschuss bereits zugestimmt. Damit werde ein Beschluss aus dem Jahr 2019 umgesetzt, als man sich darauf verständigt hatte, die Hundesteuer in zwei Schritten um jeweils 20 Euro zu erhöhen. Ab 2021 wird die Steuer demnach pro Hund 100 Euro im Jahr betragen.

Die Sitzung in der Stadthalle ist öffentlich. Für Besucher gelten ebenso wie für die Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter die Hygieneregeln mit Maskenpflicht.