Beamte der Schwerlastkontrollgruppe nahmen am Montag gegen 14.45 Uhr einen Sattelzug auf der A5, zwischen der Anschlussstelle Bruchsal und Karlsruhe-Nord, genauer unter die Lupe. Sie stellten dabei erhebliche technische Mängel fest. Dem aus Lettland kommenden Sattelzug wurde die Weiterfahrt untersagt. Laut Polizeibericht hörten die Polizeibeamten starke Klappergeräusche, als der Sattelzug an ihnen vorbeifuhr. Sie vermuteten, dass die Geräusche vom Rad des Aufliegers stammen könnten. Die Vermutung bestätigte sich bei der Kontrolle. Ein Rad der zweiten Achse wurde nur noch durch lose sitzende Radmuttern festgehalten. Eine Radmutter fehlte gänzlich und ein Radbolzen war bereits abgerissen. Anhand der vorliegenden Mängel wäre der Verlust des Rades vermutlich nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Der Sattelzug wurde zu einer Fachwerkstatt in unmittelbarer Nähe begleitet. Dort wurde dem Sattelzugfahrer die Weiterfahrt untersagt, nachdem ein Sachverständiger die Situation beurteilt hatte. Der 45-jährige Fahrer hinterlegte eine Sicherheit im hohen dreistelligen Bereich zur Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, kann seine Fahrt aber erst nach der Reparatur fortsetzen.