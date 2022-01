Momentan versieht der Leiter des Sanitätsversorgungszentrums in der Südpfalz-Kaserne, Oberfeldarzt Dr. Christian Safar, seinen Dienst in Berlin. Er wurde Mitte Dezember abkommandiert in den nationalen Krisenstab und unterstützt voraussichtlich noch bis Ende März das Bundesgesundheitsministerium. Eine Hauptaufgabe ist die Ausarbeitung des Desinfektionsschutzgesetzes, bei dem es gilt, sich mit den Juristen abzustimmen, berichtet Safar. Ferner ist seine Expertise als Praktiker bei der nationalen Reserve für den Gesundheitsschutz gefragt, so der Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin, manuelle Medizin und ärztliches Qualitätsmanagement. Die nationale Reserve sei ein Vorrat für den Pandemiefall. Bevölkerungsschutz und Technisches Hilfswerk arbeiteten auf dem Gebiet eng zusammen. Safar bezeichnet seine Aufgabe als sehr spannend, insbesondere in einer Zeit, in der sich das Ministerium nach dem Regierungswechsel neu formiert. Während seiner Abwesenheit leitet Safars Stellvertreterin, Oberfeldärztin Dr. Heike Litzenburger, das Sanitätsversorgungszentrum.