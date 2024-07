Nach acht Jahren Bauzeit soll sich das neue Sanitätsversorgungszentrum in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim kurz vor der Übergabe befinden. Diese soll noch im dritten Quartal dieses Jahres erfolgen.

Darüber informierte der Leiter des Sanitätsversorgungszentrums, Oberfeldarzt Christian Safar, unter Berufung auf Informationen des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), der eigentliche Bauherr des Gebäudes. Die Planungen für den Neubau hätten 2005 begonnen. Doch dann kam es immer wieder zu Verzögerungen und Bauunterbrechungen. Eigentlich sollte das Gebäude schon vor zwei Jahren übergeben werden, berichtet Safar. Trotzdem seien jetzt alle Beteiligten froh, dass das Bauprojekt endlich zum Abschluss kommen soll.

Seit acht Jahren wird daran gebaut. Vor zwei Jahren schon hätte es übergeben werden sollen. Das neue Sanitätszentrum. Archivfoto: San-Zentrum/gratis

Der Neubau für 4,7 Millionen Euro soll das Bestandsgebäude aus dem Jahr 1964 ersetzen, wie Safar in einem früheren Gespräch berichtet hatte. Für das in der Kaserne stationierte Luftwaffenausbildungsbataillon erfülle die Sanitätseinheit die Hausarztfunktion. Zudem sei das San-Zentrum ein Ausbildungsbetrieb für medizinische und zahnmedizinische Berufe. Was die Apparatemedizin anbetrifft, so sei das Angebot in den vergangenen Jahren ausgebaut worden. Im neuen Sanitätsgebäude stehe auch ein steriler Raum für kleinere Operationen zur Verfügung.

Erinnerung an Patenschaft

Erfreut zeigte sich Safar auch über den Besuch einer kleinen Delegation aus Schwegenheim, angeführt vom scheidenden Ortsbürgermeister Bodo Lutzke und Lindenprinzessin Diana Litty. Sie enthüllten vor dem Sanitätszentrum ein Ortsschild der Gemeinde, das dauerhaft an die seit 14 Jahren bestehende Patenschaft zwischen Schwegenheim und dem Sanitätsversorgungszentrum erinnern soll. Am 19. Juni 2010 hatten der damalige Ortsbürgermeister Peter Goldschmidt und Safar die Patenschaft auf dem Schwegenheimer Straßenfest besiegelt. „Seitdem sind Gemeinde und Sanitätsversorgungszentrum durch vielfältige Aktionen eng verbunden“, so Safar.