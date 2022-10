Im Zuge des sogenannten Schadstellenbeseitigungsprogramms werden auf der Landesstraße 538 in Schwegenheim im Kreuzungsbereich Hauptstraße, Westheimer Straße und Neustadter Straße sowie außerorts südlich von Schwegenheim in Richtung Westheim Schäden an den Fahrbahnen ausgebessert. Wie der Landesbetrieb Mobilität, Außenstelle Speyer, mitteilt, beginnen die Arbeiten am Montag, 17. Oktober, und dauern ungefähr zwei Wochen. Die L538 wird demnach im Bereich der Baufelder voll gesperrt. Für die Verkehrsteilnehmer wird eine Umleitung über Weingarten und Westheim sowie über die B272 eingerichtet. Der LBM bittet die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger für die mit der Sperrung verbundenen Behinderungen während der Bauzeit um Verständnis.