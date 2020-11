Zahlreiche Sanierungsarbeiten nimmt die Ortsgemeinde Schwegenheim in Angriff. Teuerstes Projekt: Für geschätzte 15.000 Euro sollen die sechs Holzfenster im Dachgeschoss des Hotels Schwegenheimer Hof erneuert werden.

Der Ortsgemeinderat hat Bürgermeister Bodo Lutzke (FWG) einstimmig ermächtigt, die Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter zu vergeben. Saniert werden soll auch die Sandsteinmauer im Rathaushof: Bei fünf Gegenstimmen vergab der Rat den rund 3700 Euro teuren Auftrag. Die Malerarbeiten an der Rathaus-Fassade kosten weitere 2700 Euro. Einen entsprechenden Auftrag hat Lutzke in Abstimmung mit den Beigeordneten per Eilentscheid vergeben.

Weil die Parkbuchten in der Schulstraße laut Beigeordnetem Holger Hellmann (FWG) „verblasst und nur noch schemenhaft zu erkennen sind“, sollen sie neu markiert werden. Um auf die Kindertagesstätte hinzuweisen, sollen Piktogramme, die zwei rote Dreiecke mit spielenden Kindern zeigen, auf die Straße „Am Bahndamm“ aufgebracht werden. Kosten für die Markierungsarbeiten in beiden Straßen: knapp 4000 Euro.

Der Fuß- und Radweg am Hainbach – von der Kauzengasse bis zum Gelände des Sportvereins – muss saniert werden. Eigentlich sollte ein Ingenieurbüro dazu Vorschläge unterbreiten und die Kosten schätzen. So hatte es zumindest der Haupt- und Finanzausschuss im Juni beschlossen. Um rund 4700 Euro einzusparen, verzichtet die Kommune nun auf einen Planer. Stattdessen soll nach einstimmigem Ratsbeschluss die Verwaltung drei Angebote von Tiefbaufirmen einholen.nti