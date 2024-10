Zwischen 2010 bis 2023 hat der Kreis 156,5 Millionen Euro in seine Schulen investiert. Das Ende der Fahnenstange ist nicht erreicht.

Etwa 28 Millionen Euro wurden allein für den Bauunterhalt und die Instandhaltung aufgewendet, während die verbleibenden 128,5 Millionen Euro auf Investitionsmaßnahmen entfielen. Diese Zahlen nannte Landrat Fritz Brechtel kürzlich bei der Sitzung des Kreistages. Brechtel betonte die Bedeutung dieser Investitionen: „Wir haben 17 weiterführende Schulen in Kreisträgerschaft und damit eine große Verpflichtung, um den Menschen in unserer Region eine intakte und zeitgemäße Schullandschaft bieten zu können.“ Er dankte den zuständigen Schul- und Baudezernenten Christoph Buttweiler und Michael Gauly.

Baudezernent Michael Gauly stellte sechs aktuelle Baumaßnahmen vor. Dazu zählen die Generalsanierungen an der Geschwister Scholl Realschule in Germersheim, deren Fertigstellung für Ende 2025 geplant ist, sowie an der Berufsbildenden Schule in Wörth, wo die Bauarbeiten bis 2028 andauern werden. Am Europa Gymnasium in Wörth sollen die Arbeiten am Boden der Sporthalle und die Sanierung der Fenster zuvor abgeschlossen sein. Bei der IGS in Kandel wird das Außengelände noch bis Mitte 2025 saniert. Auch in der Realschule in Bellheim stehen Sanierungsarbeiten an, die bis Ende des nächsten Jahres beendet sein sollen. Der Neubau des Gymnasiums in Rheinzabern sowie der Neubau einer Mensa für die IGS Kandel kommen auf den Kreis in den kommenden Jahren zu. Diese Projekte unterstreichen der Verwaltung zufolge das kontinuierliche Engagement des Kreises in die Schulen.