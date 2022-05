Wenn Landwirte den Zustand unbefestigter Feldwege verbessern wollen, so begrüßt das die Gemeinde Zeiskam. Allerdings will sie zukünftig vorher frühzeitig informiert werden, was genau vorgesehen ist, um sich gegebenenfalls mit übergeordneten Behörden abstimmen zu können. Das beschloss der Ortsgemeinderat, teilte Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) mit. Die Gemeinde werde sich dann mit der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung in Verbindung setzen, welche die technische Machbarkeit prüfen und die erforderlichen Verfahrensschritte bewerten werde.