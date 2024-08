Seit rund zwei Wochen wird die L556 zwischen Neuburg und Hagenbach saniert. Wer nach Neuburg will, muss den Umweg über Berg in Kauf nehmen. Zum Verdruss der Autofahrer haben die auf der Umleitungsstrecke aufgestellten Ampeln bisher nicht richtig funktioniert. Für Ärger hat auch eine Sonderregelung beim Sommertag-Festival am Epplesee gesorgt.

Die Kreisstraße 20 zwischen Neuburg und Berg ist an manchen Stellen ziemlich eng. Derzeit muss die K20 ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen als üblich bewältigen, denn sie dient als Umleitungsstrecke für die L556 zwischen Neuburg und Hagenbach. Die L556 wird saniert und kann für rund drei Monate nicht befahren werden. Auf der Umleitungsstrecke sind Ampeln aufgestellt, einige Schilder begrenzen die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer. Viele Autofahrer haben die Ampeln in den vergangen Tagen schlicht ignoriert, was zu gefährlichen Begegnungen geführt hat. Schließlich gehen Autofahrer, die eine grüne Ampel passieren, davon aus, dass sie keinen Gegenverkehr beachten müssen .

Darauf hat der zuständige Landesbetrieb Mobilität in Speyer (LBM) jetzt reagiert. „Leider haben bislang die Ampeln auf der Umleitungsstrecke nicht richtig funktioniert – zu unserem Unmut und zum Unmut der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer“, teilt der LBM auf Anfrage mit. Kurzfristig mussten neue Ampeln bestellt werden. Diese wurden laut LBM am Donnerstag an der Strecke montiert: „Jetzt sollte die Ampelschaltung korrekt funktionieren.“

Zufahrt zum Kieswerk muss gesichert sein

Aber warum werden an dieser Stelle überhaupt Ampeln benötigt? „Die Ampeln im Zuge der Umleitungsstrecke an der K20 sind notwendig, da an mehreren Stellen kein Begegnungsverkehr zwischen zwei Lastwagen aufgrund der geringen Fahrbahnbreite möglich ist, jedoch das Kieswerk Wolff & Müller mit Lkw angefahren werden muss“, informiert der LBM. Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometer trage zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Begegnungsfall bei.

Sonderregelung beim Sommertag-Festival

Viel los war am vergangenen Wochenende beim Sommertag-Festival in Neuburg, mehr als 2500 Gäste konnten begrüßt werden. Wegen der beschriebenen schwierigen Verkehrssituation wurden Shuttle-Busse eingesetzt, die trotz Absperrung über die L556 in Richtung Hagenbach passieren durften. Für diese Sonderregelung hatten nicht alles Autofahrer Verständnis, schließlich musste sie weiter die Umleitungsstrecke nehmen.

Bezüglich des Festivals am Epplesee habe man mit der Gemeinde abgestimmt, dass der Bus-Shuttle-Service zwischen 14 bis 2 Uhr durch die Baustelle fahren dürfe, so der LBM. Die Kontrolle übernahm ein Sicherheitsdienst. „Die Durchfahrt für die Shuttlebusse stellt eine absolute Ausnahme dar und ist keineswegs die Regel. In diese Zustimmung hatten mitunter eine möglichst kurze An- und Abreise der Besucher sowie der Umstand des eingeschränkten Bahnverkehrs Einfluss. Eine Öffnung der Baustelle für den öffentlichen Verkehr war nicht vorgesehen“, teilt der LBM mit.

Arbeiten im Zeitplan

Die L 556 zwischen Hagenbach und Neuburg wird seit dem 8. August auf einer Strecke von rund drei Kilometern saniert. Die Strecke muss laut LBM für die Arbeiten für etwa drei Monate voll gesperrt werden. Auf Grund der vorhandenen geringen Fahrbahnbreiten können laut LBM die Arbeiten nur unter einer Vollsperrung ausgeführt werden. Die Bauarbeiten seien im Zeitplan. „Der 3. Bauabschnitt konnte sogar, schneller als geplant, schon am vergangenen Freitag fertiggestellt werden, sodass die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt zwischen der Einmündung zum Kieswerk und Hagenbach schon am Montag beginnen konnten“, informiert der Landesbetrieb.