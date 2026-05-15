Die Sanierung des Fachwerkhauses in Steinweiler geht voran, doch der Bau zeigt mehr Schäden als geplant und treibt auch die Kosten in die Höhe.

Dass es kein einfaches Projekt werden würde, haben die Beteiligten vermutlich von Anfang an gewusst. Die Gemeinde, allen voran Ortsbürgermeister Michael Detzel (CDU), aber auch der beauftragte Architekt René F. Krüger mit Büro in Karlsruhe. Es geht um die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Anwesens in der Hauptstraße 36. Dieses steht genau gegenüber vom Rathaus und rundet das Ensemble mit dem Bürgerhaus und den zugehörigen Räumen für die Seniorenarbeit und die örtlichen Vereine ab.

Ein Abriss mit anschließendem Neubau kam nie in Frage, schließlich steht das Gebäude nicht ohne Grund zusammen mit dem Rathaus unter Denkmalschutz. Nach dem Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Landkreis Germersheim soll das Fachwerknebengebäude aus dem Jahre 1745 stammen und in traditioneller Zimmermannstechnik verzapfte Balken und Pfosten aufweisen. So hat sich die Gemeinde vorgenommen, das Haus zu sanieren und Räume für die Rats- und Ausschusssitzungen, ein Büro für den Ortsbürgermeister und ein Bürgerbüro einzurichten. Auch Räumlichkeiten für den Ausschank bei Veranstaltungen im Hof des Bürgerhauses sind im Erdgeschoss vorgesehen.

Land bewilligt Zuschuss für die Sanierung

Weil alles mit Kosten verbunden ist, hat die Gemeinde schon frühzeitig einen Zuschussantrag beim Land gestellt. Alles in allem, so rechnete man zu Beginn, gehe man von Gesamtkosten in Höhe von 950.000 Euro aus. Das Land erkannte den guten Willen der Ortsgemeinde Steinweiler zum Erhalt des denkmalgeschützten Hauses an und bewilligte einen Zuschuss in Höhe von 570.000 Euro. Der Förderbescheid hierfür wurde bereits übergeben.

Zwischenzeitlich hat man mit den ersten Arbeiten begonnen, den Bau entkernt, das Fachwerk freigelegt. Und da offenbarten sich doch mehr Schäden, als ursprünglich angenommen wurde. Das nach guter Handwerkstradition erstellte Fachwerk mit den verzapften Balken ist einer der Gründe, weshalb das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wurde. Auch die Ausmauerung mit Lehmziegeln gehört dazu.

Aktuell wird das Gebäude kaum genutzt, obwohl die Gemeinde durchaus Bedarf für diverse Räumlichkeiten hat, die gut in dem Fachwerkhaus unterkommen würden. Foto: Fritz Hock

Davon haben sich auch die Untere und die Obere Denkmalschutzbehörde überzeugt. Ihr Auftrag: Eine Kartierung der Schäden erstellen. Das ist mittlerweile geschehen. Sie wünschen, dass möglichst alles wieder in der traditionellen Handwerksqualität hergestellt wird, wie es beim Bau des Hauses der Fall war.

Man befürchtet allerdings Probleme bei einem Einschluss der Fachwerkelemente wegen der „dampfdiffusionsoffenen Bauteilanschlüsse“. Eine Vormauer aus Stein und anschließendes Aufdübeln der Fachwerkelemente sei deshalb zu prüfen. Man müsse auf jeden Fall sicherstellen, dass die entstehende Feuchtigkeit auch nach außen gelangen kann, wie Daniel Cypria von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde sagte, sonst drohe das Holz mit der Zeit zu verrotten.

Grundriss soll verändert werden

Die „Krüger Architektur“ arbeitet aktuell an dem Leistungsverzeichnis für die Rohbau- und Zimmererarbeiten. Bei einer Besichtigung durch Vertreter der Ortsgemeinde ergab sich der Wunsch nach einer geringfügigen Grundrissänderung von nicht tragenden Zwischenwänden, so dass die Fläche optimal genutzt werden könne. So könnte man auf Kosten des Wartebereichs zwei Büros oder Besprechungsräume einrichten, wo bisher nur eines geplant war. Und im Obergeschoss würde der Mehrzweckraum ebenfalls Platz gewinnen und könnte großzügiger geplant werden.

Zu klären sind derzeit noch Fragen des Brandschutzes, um die sich Architekt Rüdiger Günther aus Kandel kümmern soll. Schon in der Sitzung des Bauausschusses hatten die beteiligten Architekten die Änderungspläne vorgestellt und hatten dafür Zustimmung erfahren. Auch der Ortsgemeinderat sah das Vorhaben als positiv an und signalisierte einstimmig seine Zustimmung. Insgesamt, so der Ortsbürgermeister, müsse man wohl schon jetzt mit etwas höheren Kosten rechnen. Zugleich stehe man unter Zeitdruck, damit der Landeszuschuss nicht verloren geht. Denn dieser wurde bereits 2023 bewilligt. Bis Jahresende müsste also die Hälfte davon ausgegeben werden.