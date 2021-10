Derzeit lässt die Verbandsgemeinde Jockgrim die Sporthalle der Integrierten Gesamtschule in Rheinzabern sanieren. Die Fertigstellung, die für diesen Sommer geplant war, verzögert sich jedoch. Grund sind unter anderem Wassereinbrüche während der Bauarbeiten an mehreren Stellen, die massive Schäden verursacht haben. Sie wurden bei der entsprechenden Versicherung gemeldet. Ob diese die Kosten übernimmt, die Schadenshöhe betrage derzeit geschätzt rund 260.000 Euro, sei im Moment noch offen, so Tobias Völkel, Abteilungsleiter in der Verwaltung. Weitere Gründe für die Verzögerung seien die Corona-Pandemie und Materialengpässe.