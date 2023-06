Die Römerstraße ist schon seit Jahren wegen ihrer starken Verkehrsbelastung stark beschädigt. Eine Sanierung erfolgte nicht. Nun ist sie wieder Umleitungsstrecke.

Die stark befahrene Römerstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Dies hätte schon vor einigen Jahren erfolgen sollen, nachdem sie im Jahr 2004 wegen Kanalarbeiten in der Neuen Landstraße schon einmal als Umleitung genutzt werden musste. Die damals den Anwohnern versprochene Sanierung war aber nicht erfolgt. Da die Straße jetzt schon wieder bis mindestens August als Umleitung herhalten muss, weil ein Teil der Neuen Landstraße wegen eines dort aufgestellten Baukrans gesperrt wurde, ist eine Sanierung dringend erforderlich. Im Straßenausbauprogramm steht daher nach der St. Diethard Straße an zweiter Stelle der Prioritätenliste.

1300 Fahrzeuge täglich

Die Römerstraße ist eine Durchgangsstraße, die im Zuge vieler Umleitungen als Ausweichstrecke dient, so die Verwaltung. Zwischen dem „Kuhardter Kreisel“ bis zur Einmündung Mauritiusstraße befahren sie täglich mehr als 1300 Fahrzeuge. Die Ausbaustrecke beträgt annähernd einen Kilometer. Aufgrund des Schadensbildes des Straßenkörpers wird auch geprüft, was noch alles saniert werden muss. Die Bestandserfassung kostet etwa 8000 Euro. Die Verbandsgemeindewerke führen derzeit ein Vergabeverfahren zur Kanalbefahrung durch, um festzustellen, in welchem Umfang der Kanal saniert werden muss.

Baukosten noch unbekannt

Einen Zeitplan, wann mit der Sanierung begonnen werden kann, gibt es derzeit noch nicht, wie uns die Bauabteilung auf Nachfrage mitteilte. Es werde versucht, für die Bauarbeiten Zuschüsse zu erhalten. „Zeitnah wird der Baustart also nicht sein“, kommentiert Bauamtsleiter Sascha Schäffner. Auch zu den Baukosten lasse sich erst eine Summe nennen, wenn die Planung abgeschlossen sei. Eine aktuelle Zahl ohne Plangrundlage sei „nicht fundiert“.