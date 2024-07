Am Dienstag soll die Fahrbahnsanierung zwischen Schwegenheim und Lingenfeld beginnen. Ein Abschnitt der L537 wird voll gesperrt.

Laut Landesbetrieb Mobilität Speyer werden die Baumaßnahmen in fünf Bauabschnitten, jeweils unter Vollsperrung, umgesetzt. Ab Dienstag, 2. Juli, wird im ersten Bauabschnitt die L537 zwischen dem Kreisel B 272/L537 und dem Kreisel L537/K5 bei Schwegenheim (Ortseingang) für den Verkehr voll gesperrt. Die Zufahrt zum Mitfahrerparkplatz ist in diesem Bauabschnitt ebenfalls für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt. Die Umleitung führt über die B9 und die Anschlussstelle Tankhof in Schwegenheim und wird ausgeschildert.

Ab Mitte Juli 2024 wird der zweite Bauabschnitt, der Kreisel B 272/L537, für den Verkehr für die Dauer von zirka vier Wochen voll gesperrt. Die Umleitung führt über die B9 und die Anschlussstellen Tankhof Schwegenheim und Germersheim-Mitte. Anschließend wird im dritten Bauabschnitt die B272 im Bereich der Zu- und Abfahrt zur B9 für zirka drei Wochen gesperrt. Die Umleitung führt großräumig über die B39. Erst nach den Sommerferien ist dann die Sanierung der K31 geplant.