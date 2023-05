Es hat zwar deutlich länger gedauert als erwartet, aber das Resultat kann sich sehen lassen: Am Freitag wurde der energetisch sanierte K-Bau des Europa-Gymnasiums eingeweiht. Rund 5,7 Millionen Euro hat das Projekt gekostet.

„Fast genau 1250 Tage des Wartens sind vorbei“, sagte ein sichtlich zufriedener Schulleiter Holger Hauptmann. Nach den Herbstferien 2019 wurde mit der energetischen Sanierung und der Erneuerung der Fachräume im K-Bau begonnen. Hauptsächlich die naturwissenschaftlichen Fachräume für die Oberstufe sind in dem Gebäude untergebracht. Aber neben Physik, Chemie und Biologie werden auch Erdkunde und Kunst in dem Anbau unterrichtet. Auch Werkräume gibt es dort. Der Unterricht fand während der Bauarbeiten in 12 Klassenraumcontainern statt.

Oberstufenschüler des Leistungskurses Chemie zeigten ihr Können. Foto: Jörg Petri

Bei Baubeginn hoffte man, dass alles zügig erledigt werden könnte. „Doch es kam anders“, sagte Hauptmann. Durch die Corona-Pandemie und Materiallieferschwierigkeiten verzögerte sich die Sanierung um rund 24 Monate. Und es gab noch einen anderen Grund, warum der Zeitplan deutlich überschritten wurde: der Denkmalschutz. Daran erinnerte Landrat Fritz Brechtel in seinem Grußwort. 2019 wurde der Schulkomplex mit seiner überaus qualitätsvollen Architektur, die weitgehend im Originalzustand erhalten ist, unter Denkmalschutz gestellt. Die Beton-Architektur des Europa-Gymnasiums wird dem Brutalismus zugerechnet, einem Architekturstil der Moderne, der sich etwa ab 1950 verbreitete. Wegen der Verzögerungen drohten sogar Fördermittel verloren zu gehen. „Aber nach intensiven Gesprächen mit der zuständigen Generaldirektion Kulturelles Erbe haben wir eine Lösung gefunden“, sagte Brechtel.

So sieht heute ein moderner Fachraum für den Chemieunterricht aus. Foto: Jörg Petri

Bei der ursprünglichen Planung im Jahr 2015 wurden Baukosten von 4,4 Millionen Euro veranschlagt. Verschlungen hat das Projekt schließlich 5,7 Millionen Euro. Der Bund überwies Fördermittel in Höhe von 2,3 Millionen Euro, das Land von rund 800.000 Euro. Etwa 2,6 Millionen Euro muss der Landkreis Germersheim als Schulträger stemmen. Brechtel dankte dem Kreistag, der alles mitgetragen habe, auch die Mehrkosten von 1,3 Millionen Euro. „Wir können stolz sein auf unsere tolle Schullandschaft“, sagte Brechtel, der vom Europa-Gymnasium als „Perle im Diadem der Kreisschulen“ sprach. Er lobte die gute Arbeit im Gymnasium, die sich nicht nur in hervorragenden Abiturnoten, sondern auch in zahlreichen Auszeichnungen zeige.

Die besonderen Leistungen der Schüler werden nicht nur auf Kreis- sondern auch auf Landesebene gewürdigt. Daran erinnerte Bettina Brück, Staatssekretärin im Mainzer Ministerium für Bildung. Immer wenn Ehrungen anstünden, seien Schüler des Europa-Gymnasiums besonders erfolgreich. Der Schwerpunkt des Gymnasiums liege bei den MINT-Fächern. Und die ließen sich mit den neuen Räumen weiter fördern, meinte Brück.

Der Vorbereitungsraum für Chemie. Foto: Jörg Petri

Uwe Knauth vom gleichnamigen Landauer Architekturbüro beschrieb für die aus den drei Architekturbüros bestehende Arbeitsgemeinschaft Knauth, Becker, Ebert kurz die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Projekts. Er haben zum ersten Mal ein Gebäude in dieser „puristischen Betonbauweise“ saniert, sagte Knauth. Unter anderem wurden im Außenbereich marode Klinkerflächen entfernt und die Betonflächen saniert. Um den Anforderungen an eine energetische Sanierung zu genügen, wurde ein Wärmeverbundsystem mit einer Dicke von 20 Zentimetern aufgebracht. Neue Fenster wurden eingebaut, ebenso wie eine regelbares Wärmeverteilsystem inklusive Regelungstechnik und energieeffizienter Pumpen. Elektrotechnik und Beleuchtung wurde erneuert. Auch wurde eine neue Lüftungstechnik eingebaut. Zusätzlich wurden die Räume komplett neu ausgestattet.

Die energetische Sanierung des K-Baus sei der dickste Brocken gewesen, so Landrat Brechtel. Er kündigte gleichzeitig an, dass es bereits in den Sommerferien mit der Sanierung des Europa-Gymnasiums weitergehe. So stehe neben Brandschutzmaßnahmen die Sanierung des Sporthallendachs auf dem Plan.

Auch der Biologiesaal ist auf dem modernsten Stand. Foto: Jörg Petri

Begrüßt wurden die Gäste zu Beginn der Feierstunde mit einem Haka. Die Jungs der Klasse 10a führten diesen rituellen Tanz der Māori auf. Das Schulorchester und der Schulchor umrahmten die Feierstunde musikalisch. Und auch die Hauptnutzer des Gebäudes zeigten ihr Können. Oberstufenschüler der Leistungskurse Physik und Chemie versetzten mit einige spektakulären Versuchen die Gäste ins Staunen.